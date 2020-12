'ECB wil jaar langer de tijd voor corona-opkoopprogramma'

1.850 miljard, oftewel 1,85 triljoen EUR.



De ECB heeft dan ter grootte van dit bedrag staatsobligaties opgekocht van lidstaten.



Per 1% rente is dat een renteopbrengst van 18,5 miljard euro per jaar. De ECB heeft het geld zelf gecreëerd, er staan dus geen financieringskosten tegenover. Maar waar gaat al dat geld dan uiteindelijk heen?