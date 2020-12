Beurzen worstelen met vaccindomper Pfizer

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bleven vrijdag dicht bij huis. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse farmaceut Pfizer dit jaar minder coronavaccins kan leveren dan gehoopt. Positieve geluiden over vooruitgang in de onderhandelingen over een brexitdeal en een extra coronasteunpakket van de Amerikaanse overheid, zorgden daarentegen voor enig optimisme.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 611,07 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 914,60 punten. Parijs klom 0,3 procent en Frankfurt bleef vlak. De Londense FTSE-index steeg 0,8 procent tot het hoogste niveau in negen maanden door de hoop op een spoedige brexitdeal.

Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech dit jaar geen 100 miljoen, maar 50 miljoen vaccindoses kunnen leveren door problemen bij de levering van grondstoffen. De Britse autoriteiten gaven eerder deze week als eerste ter wereld hun goedkeuring voor het gebruik van het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het aandeel BioNTech daalde 2 procent in Frankfurt.

Shell

Olie- en gasconcern Shell ging aan kop in de AEX met een winst van 2,4 procent. Op de oliemarkt werd positief gereageerd op het akkoord van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie in januari met 500.000 vaten per dag te verhogen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 46,11 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 49,25 dollar per vat. De Britse olieproducent BP steeg 1,4 procent in Londen.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en ABN AMRO stonden ook in de kopgroep bij de Amsterdamse hoofdbedrijven, met winsten rond 2 procent. Betaalbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,4 procent. Randstad won 0,1 procent. De uitzender is het slachtoffer geworden van hackers. Volgens analisten van ING gaat het echter om een klein incident.

Air France-KLM

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM de grootste stijger met een plus van 3 procent. Postbedrijf PostNL stond onderaan met een verlies van 1,8 procent.

AB Foods klom 3 procent in Londen. Volgens het moederbedrijf van kledingketen Primark is de negatieve impact op de omzet als gevolg van de sluiting van de winkels deze herfst door de nieuwe coronagolf hoger uitgevallen dan verwacht. De verkopen bij de winkels die deze week weer zijn geopend overtroffen daarentegen ruimschoots de verwachtingen.

De euro was 1,2162 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar een dag eerder.