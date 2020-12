'Frankrijk dreigde met veto over brexitakkoord'

De Brexit is voor GB het meest nadelig onder normale omstandigheden gezien.

GB wilt bijgevolg alles op alles zetten om toch een maar enigszins gunstig akkoord te verkrijgen.

Kijk naar de monster files van in Calais tot een gans eind in België. De bedrijven in GB weten wel waar de klepel van de klok hangt, de regeringsleiders geven grote woorden en doen alsof.

Neem bijvoorbeeld voor banken

Indien straks internationale banken verplicht worden om een vestiging binnen de EU te hebben in plaats van buiten de EU (Londen) dan komen naar verwachting ongeveer 1 miljoen Londenaars zonder werk. Zonder te spreken over leegstand van kantoren en alle hiermee gekoppelde problemen.