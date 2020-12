Denemarken gaat stoppen met olieproductie in Noordzee

Denemarken is echt geen speler van betekenis. Natuurlijk leuk om te lezen als er olieproductie stopgezet wordt, maar waarom eigenlijk? Lezen de Groenen ook de andere berichten. ExxonMobil en ook Chevron gaan veel, Oh ja ook Total in de komende 5 jaar investeren in olievelden. Dit zijn velden met een break-evenprijs tussen de 20-25 $/vat. En we gaan die olie waarschijnlijk nog hard nodig hebben ook.



Het is niet zo simpel dat wanneer je olieproductie beperkt er sneller groene energie komt. Nog sterker. Ik geloof dat je dan juist later groene energie krijgt. Wie moet die groene transitie vormgeven? Juist overheden en industrie, de Oil Majors. Stel ze kunnen geen geld verdienen want alle fossiele brandstof moet gestopt, wie gaat dan de waterstofproductie op grote schaal mogelijk maken. Wie gaat dan de LNG productie opschalen in lijn met de verdubbeling van vraag tussen 2020-2040?



Groen kan beter in gesprek gaan i.p.v. simpel trappen naar het verleden, terwijl ze geen benul heeft van de toekomst. Ja ze weet wat ze wil, wij volgens mij ook allemaal. Maar wie het gaat betalen? Geen idee. Wat waterstof nu kost? geen idee? Wat CO-2 opvang kost? Geen idee. Ik wel en kom tot de conclusie dat de Groenen hun doelen eerder halen wanneer ze in dialoog gaan me overheden en Oil Majors. En dan nemen ze Shell op de korrel, juist het bedrijf dat heel veel investeert in LNG en waterstof. Jammer, heel erg jammer.



Oilexpert.nl