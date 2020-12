Chinees staatsoliebedrijf Cnooc op zwarte lijst Washington

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Chinese staatsolieconcern CNOOC wordt op een zwarte lijst gezet door de Amerikaanse regering omdat het bedrijf gecontroleerd zou worden door het Chinese leger. Ook drie andere Chinese bedrijven komen op die lijst, waaronder de grote chipproducent SMIC.

Dat betekent dat de bedrijven te maken kunnen krijgen met Amerikaanse sancties. Persbureau Reuters had al gemeld dat CNOOC op de zwarte lijst van het Pentagon dreigde te komen. Eerder gold dat onder meer al voor het grote technologieconcern Huawei Technologies vanwege vermeende nauwe banden met het Chinese leger en risico's op spionage voor de Chinese overheid. Amerikaanse bedrijven mogen nu geen gevoelige technologie aan Huawei verkopen. In totaal zijn 35 Chinese bedrijven in de ban gedaan door Washington.

Onlangs verbood president Donald Trump Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die eigendom zijn van het leger, of door het leger gecontroleerd worden. Trump probeert op deze manier in de laatste paar weken van zijn presidentschap de teugels aan te trekken in de harde lijn richting China. Ook wordt zo zijn opvolger Joe Biden voor het blok gezet als het gaat om een harde aanpak van China.

Wetgeving

Deze week stemde het Amerikaanse Congres nog in met wetgeving om de boekhoudregels voor Chinese bedrijven met een beursnotering in de VS aan te scherpen. Als geen toegang wordt geboden aan Amerikaanse toezichthouders kunnen die bedrijven, zoals bijvoorbeeld webwinkel Alibaba, hun notering op Wall Street verliezen.

CNOOC, voluit China National Offshore Oil Corporation, voert diepzeeverkenningen uit in de Zuid-Chinese Zee. Territoriale kwesties spelen daar al jaren. Het concern heeft ook olie- en gasvelden in de VS en werkt samen met het Amerikaanse ExxonMobil. Verder gebruikt het bedrijf Amerikaanse technologie en apparatuur.