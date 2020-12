'Brexit en banenrapport VS in focus op Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag naar verwachting licht hoger. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. Berichten dat de Amerikaanse farmaceut Pfizer dit jaar minder coronavaccins kan leveren dan gehoopt zorgen voor enige terughoudendheid op de beursvloeren. Daarnaast kijken beleggers uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Ook blijft de blik gericht op de onderhandelingen over een brexitdeal.

Pfizer en de Duitse biotechnoloog BioNTech hebben volgens zakenkrant The Wall Street Journal hun plannen voor het aantal coronavaccins dat ze dit jaar kunnen leveren flink moeten bijstellen. Door problemen bij de levering van grondstoffen zouden ze geen 100 miljoen, maar 50 miljoen doses kunnen leveren voor het einde van het jaar.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Randstad. De uitzender is het slachtoffer geworden van hackers. Die zijn de systemen van het bedrijf binnengedrongen en hebben in ieder geval gegevens over de activiteiten van Randstad in de Verenigde Staten, Polen, Italië en Frankrijk in handen gekregen. Een onderzoek naar de volle omgang van de hack loopt nog.

IMCD

Aan het overnamefront liet chemicaliëndistributeur IMCD weten de Mexicaanse bedrijven Millikan en Banner Química over te nemen. De bedrijven waren in 2019 samen goed voor een omzet van 15 miljoen dollar. Drankenproducent Lucas Bols kondigde daarnaast aan de aankoop van het merk Passoã te hebben afgerond.

De olieprijzen reageerden positief op het akkoord van oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland om de olieproductie in januari licht te verhogen. Er mogen vanaf januari dagelijks 500.000 vaten extra worden opgepompt, ondanks dat de vraag naar olie nog altijd onder druk staat door de coronacrisis. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 46,29 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent meer op 49,53 dollar per vat.

Overwegend lager

De Europese beurzen sloten donderdag overwegend licht lager. De AEX-index in Amsterdam daalde 0,1 procent tot 610,48 punten, terwijl de MidKap 0,4 procent wist te winnen op 909,70 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen klom 0,4 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 29.969,52 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent.

De euro was 1,2153 dollar waard, tegenover 1,2150 dollar een dag eerder.