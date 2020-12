Versnelling groei Duitse fabrieksorders

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in oktober sterker gestegen dan in de voorgaande maand. Dat kwam naar voren uit gegevens van het Duitse federale statistiekbureau.

De orders vielen op maandbasis 2,9 procent hoger uit. Economen hadden gerekend op een toename van 1,5 procent. In september stegen de fabrieksorders met een bijgestelde 1,1 procent.