Bols rondt overname Passoã af

AMSTERDAM (AFN) - De producent van likeuren en sterke dranken Lucas Bols heeft het merk Passoã volledig in handen gekregen. Voorheen was Passoã ondergebracht in een gezamenlijke onderneming met branchegenoot Rémy Cointreau, waarover Bols de dagelijkse leiding had.

De Nederlandse drankenmaker telt in totaal 71,3 miljoen euro neer om het merk helemaal in te lijven. Dat bedrag financierde het bedrijf met eigen middelen en een bankfaciliteit. De resultaten van Passoã worden al sinds het begin van de samenwerking met Rémy Cointreau, in december 2016, meegerekend in de cijfers van Bols.

De afronding van de overname heeft daardoor geen invloed op de kwartaal- of jaarcijfers. Ook de nettoschuld van Bols verandert niet door de transactie, meldt het bedrijf.