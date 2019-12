Stevige koerswinst beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 416

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een stevige koerswinst gesloten, waarmee een einde kwam aan de verliezen van de afgelopen dagen. Alle fondsen in de AEX-index stonden in het groen. Ook elders in Europa was het beeld positief. Het optimisme onder beleggers keerde terug na berichten dat Washington en Peking een stap dichterbij een gedeeltelijk handelsakkoord zijn gekomen.

De AEX op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 590,99 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 878,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 1,3 procent aan. In Londen (plus 0,4 procent) bleef de winst beperkt door een stijging van het Britse pond sterling.

Koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren staalconcern ArcelorMittal en industrieel toeleverancier Aalberts met plussen tot 3,8 procent. Verfconcern AkzoNobel won 2,3 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley.

Ahold Delhaize klom 0,2 procent. Het supermarktconcern kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan voor 2020. Kepler Cheuvreux verlaagde daarnaast het advies voor Ahold Delhaize.

MidKap

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een plus van 4,3 procent. Bouwer BAM had ook een goede dag met een winst van 3,7 procent. Kabel - en telecomconcern Altice Europe sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een min van 0,7 procent.

In Parijs raakte Orange 4,7 procent aan waarde kwijt. De Franse telecomaanbieder kwam tijdens een investeerdersdag met tegenvallende vooruitzichten voor het dividend en liet weten de komende jaren meer telefoonmasten te verkopen. Daarmee wil het bedrijf geld vrijmaken om te investeren in nieuwe infrastructuur. In Frankfurt ging Thyssenkrupp 1,9 procent vooruit, na berichten dat het bedrijf de winstgevendheid bij zijn staaldivisie wil opvoeren.

De euro noteerde op 1,1084 dollar tegen 1,1087 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder op 58,25 dollar. Brentolie steeg 3,7 procent in prijs tot 63,08 dollar per vat.