Banengroei bedrijfsleven VS fors afgezwakt

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De groei van de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in november veel zwakker uitgevallen dan verwacht. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de groei uit op 67.000 banen, terwijl economen in doorsnee op een stijging met 135.000 hadden gerekend.

Het is het zwakste ADP-cijfer sinds mei. Ook werd de banengroei in oktober neerwaarts bijgesteld. In die maand ging het om een herziene toename met 121.000, van een eerder gemelde groei met 125.000 arbeidsplaatsen.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Hier wordt door economen in doorsnee een groei van de werkgelegenheid met 190.000 banen voorspeld, na een toename met 128.000 een maand eerder.