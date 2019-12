Omzet Campbell Soup licht omlaag

Gepubliceerd op | Views: 185

CAMDEN (AFN) - De Amerikaanse levensmiddelenproducent Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal een licht lagere omzet behaald, met ook een gedaalde nettowinst. De omzet zakte op jaarbasis met 1 procent tot bijna 2,2 miljard dollar in het op 27 oktober afgesloten eerste kwartaal van het gebroken boekjaar.

Volgens Campbell waren lagere verkopen te zien bij maaltijden en drankjes, maar stijgingen bij snacks. De nettowinst bedroeg 166 miljoen dollar van 194 miljoen dollar een jaar eerder.

Campbell kwam met een herziening van de prognose voor de netto-omzet in het gehele boekjaar, vanwege de in oktober afgeronde verkoop van de Europese chipsdivisie. De verwachtingen voor autonome groei en winst per aandeel blijven onveranderd.