'Beursgang Aramco voor bovenkant prijs'

RIYAD (AFN) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is van plan bij zijn beursgang aandelen te verkopen aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte vanwege grote interesse van lokale particuliere beleggers. Dat zou betekenen dat de stukken voor een prijs van 32 riyal per aandeel in de markt gezet gaan worden, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De bandbreedte ligt op 30 tot 32 riyal per aandeel. Saudi Aramco wil een belang van 1,5 procent naar de beurs in Riyad brengen. Bij de hoogste prijs per aandeel kan de beursgang 25,6 miljard dollar opleveren, aldus berekeningen van Bloomberg. Daarbij zijn overtoewijzingsopties nog niet meegerekend.

De definitieve uitgifteprijs moet nog worden vastgesteld door Saudi Aramco. Mogelijk kan donderdag meer bekend worden. Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en staat ook bekend als het winstgevendste bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het bijna 100 miljard euro winst.