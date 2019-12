'China en VS toch dichterbij handelsdeal'

Dat van die landbouwproducten is Trump ten voeten uit.



Een deel van zijn trouwe achterban vindt dat heel belangrijk.



Voor de VS is het echter nauwelijks van belang



En de wereld schiet er weinig mee op, want als China die producten in de VS bestellen dan bestellen ze het ergens anders dus niet.



Trump optimaliseert de korte termijn. Ontkent het klimaatprobleem en laat de overheidsschuld tot waanzinnige bedragen oplopen. Wat er na zijn presidentschap gebeurt zal hem worst wezen. Zo lang hij maar kan roepen dat zijn presidentschap a big success was.



De Chinezen - gericht op de lange termijn - trekken straks aan het langste eind.