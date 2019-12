Britse pond bereikt hoogste stand sinds mei

Gepubliceerd op | Views: 1.439 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - Het Britse pond heeft woensdag de hoogste stand ten opzichte van de euro in 2,5 jaar bereikt. De Britse munteenheid steeg 0,7 procent en bereikte een niveau dat voor het laatst in mei 2017 werd aangetikt. Eerder op de dag ging het pond sterling ten opzichte van de dollar al naar de hoogste stand in een halfjaar.

Verkiezingspolls waarin een overwinning voor de Conservatieven wordt voorspeld leidden tot vertrouwen bij beleggers. Investeerders zien een meerderheid voor de Conservatieven als de beste uitkomst voor de financiële markten. Dat zou namelijk betekenen dat premier Boris Johnson zijn brexitdeal door het parlement kan loodsen waarmee het risico op een no-dealbrexit aanmerkelijk kleiner wordt.