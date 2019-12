Air France-KLM bevestigt: geen belang Virgin

Gepubliceerd op | Views: 252 | Onderwerpen: luchtvaart

ROISSY (AFN) - Air France-KLM neemt geen belang in Virgin Atlantic. Dat bevestigde de luchtvaartmaatschappij woensdag, nadat Virgin-baas Richard Brandson het al in een blog liet weten.

"Het is niet langer nodig dat Air France-KLM een belang neemt in Virgin Atlantic", schrijft de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij in een verklaring. De verregaande samenwerking tussen Air France-KLM, Delta en Virgin gaat nog wel gewoon door. Recent kregen de partijen groen licht voor de deal van autoriteiten. Air France-KLM en Virgin zijn nog aan het onderhandelen hoe ze de samenwerking vorm kunnen geven in de nieuw ontstane situatie.

Air France-KLM kondigde in 2017 aan een fors belang, van 31 procent, te nemen in Virgin voor een bedrag van 220 miljoen pond. Daarmee zou het bedrijf de op een na grootste aandeelhouder worden in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Branson schreef eerder dat hij destijds dacht dat een verkoop noodzakelijk was om met Virgin een kans te maken tegen grotere maatschappijen, maar dat hij met tegenzin de controle uit handen gaf.