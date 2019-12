AEX veert op na verliesbeurten

Gepubliceerd op | Views: 816

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam veerde woensdag op na de recente verliesbeurten. Ook de meeste andere Europese beurzen stonden in het groen. De blik van beleggers bleef gericht op de ontwikkelingen aan het handelsfront nadat president Donald Trump verklaarde een handelsdeal met China mogelijk uit te stellen tot na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent in de plus op 586,51 punten. De MidKap klom ook 0,6 procent, tot 872,91 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,5 procent. De Londense FTSE-index verloor 0,2 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,8 procent. Verfconcern AkzoNobel won 0,7 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Telecomconcern KPN sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize won 0,4 procent. Het supermarktconcern kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan voor 2020. Industrieel toeleverancier Aalberts, die een beleggersdag houdt, klom 1,5 procent.

In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van ruim 2 procent. Grootste daler was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een min van 0,5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM klom 0,5 procent. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France schrapt donderdag 30 procent van de binnenlandse vluchten en 15 procent van de middellange vluchten vanwege een staking door luchtverkeersleiders in Frankrijk.

Orange

In Parijs zakte Orange bijna 5 procent. De Franse telecomaanbieder liet tijdens een investeerdersdag weten de komende jaren meer telefoonmasten te verkopen. Daarmee wil het bedrijf geld vrijmaken om te investeren in nieuwe infrastructuur. Ook zoekt Orange partners om glasvezelnetwerken in Frankrijk en andere landen aan te leggen en uit te breiden.

De euro was 1,1084 dollar waard tegen 1,1087 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 56,44 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 61,25 dollar per vat.