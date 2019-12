Nikkei opnieuw lager door handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 13

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw lager gesloten. De vrees voor een voortslepend handelsconflict werd aangewakkerd nadat president Donald Trump verklaarde dat het wellicht beter is om pas een handelsdeal met China te sluiten na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Beleggers hadden juist gehoopt dat Washington en Peking nog dit jaar een gedeeltelijk handelsakkoord zouden bereiken.

De Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 1,1 procent op 23.135,23 punten. Vooral de Japanse exportbedrijven werden van de hand gedaan door een stijging van de Japanse yen, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt beschouwd. Robotmaker Fanuc en autobouwer Honda, die beide veel omzet behalen in het buitenland, zakten 1,5 procent en 0,5 procent. Fast Retailing, een zwaargewicht in de Nikkei, leverde meer dan 5 procent in. De eigenaar van kledingketen Uniqlo kwam met tegenvallende binnenlandse verkoopcijfers over november.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese dienstensector in november. In Hongkong raakte de Hang Seng-index 1,1 procent kwijt. De Kospi in Seoul verloor 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix zakte 1,3 procent in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. De All Ordinaries in Sydney sloot 1,6 procent in de min onder aanvoering van de Australische mijnbouwers. Verder bleek de Australische economie in het derde kwartaal minder hard te zijn gegroeid dan verwacht.