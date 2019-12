'Air France KLM: ’begrip’ wensen Nederland'

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: luchtvaart, Nederland

PARIJS (AFN) - Nu Nederland de tweede aandeelhouder is binnen Air France KLM, is het legitiem om het te hebben over veranderingen in het bestuur. Dat zegt niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc tegen De Telegraaf. De krant sprak haar in de wandelgangen van een evenement van Air France in Parijs.

Couderc reageerde op de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Franse staat over de inrichting van de luchtvaartmaatschappij. Deze zijn in maart van dit jaar begonnen, nadat minister Hoekstra van Financiën een belang van 14 procent kocht in de luchtvaartmaatschappij. Hij deed dit om het belang van Schiphol en KLM voor Nederland te borgen. Het kabinet werd daarmee de tweede aandeelhouder, na Frankrijk.

Bij de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM in mei kreeg de Nederlandse staat echter geen uitbreiding van het aantal bestuurszetels. Het bleef bij de ene zetel die oud-minister Jaap de Hoop Scheffer namens de staat bezet. De Franse staat heeft er drie. "Dat er in Nederland een roep klinkt om een verandering in de raad van bestuur is legitiem, maar die discussie vindt elders plaats", zo wijst Couderc terug naar de commissie die nog bezig is met bestuursstructuur.

Hoekstra heeft woensdag een overleg met topman Benjamin Smith van Air France-KLM en president-directeur Pieter Elbers van KLM. "Het gaat het om een regulier overleg, dat wel vaker plaatsvindt", licht Couderc toe aan De Telegraaf. „Hoekstra kent KLM goed, maar de groep nog niet. Op deze manier wordt hij bijgepraat."