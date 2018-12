Stevige groei voor techbedrijf Elastic

Gepubliceerd op | Views: 638

MOUNTAIN VIEW (AFN) - Techbedrijf Elastic, van mede-oprichter Steven Schuurman, is de voorbije maanden stevig gegroeid. Het in New York genoteerde bedrijf sloot het tweede kwartaal van zijn boekjaar af met fors meer omzet. Daarbij viel het verlies veel lager uit dan een jaar eerder.

De kwartaalomzet kwam uit op 63,6 miljoen dollar. Daarmee was sprake van 72 procent groei. Het operationele verlies was 27,1 miljoen dollar. Dit betekende een daling van bijna 43 procent op jaarbasis. De leiding van het bedrijf toonde zich tevreden met de cijfers.

Elastic ontwikkelt software om grote databestanden te doorzoeken. Het bedrijf rekent onder meer eBay, Airbus, Vimeo en Ticketmaster, maar ook Credit Suisse, Accenture en Uber, tot zijn klanten.

Dollarmiljardair

Begin oktober ging het bedrijf naar de beurs. Daarmee werd 264 miljoen dollar opgehaald. Dat debuut verliep opmerkelijk. De koers van de techstart-up eindigde maar liefst 94 procent boven dan de introductiekoers.

Uit eerdere berekeningen van persbureau Bloomberg bleek dat Schuurman dollarmiljardair is. Hij heeft ongeveer een vijfde van de onderneming in handen, een belang dat momenteel een waarde heeft van iets meer dan 1 miljard dollar. Op de beurs speelde het aandeel dinsdag bijna 12 procent aan waarde kwijt.