'Tarieven pakketbezorging VS moeten omhoog'

Het is ook belachelijk om te verwachten dat de huidige tarieven handhaafbaar zijn.



De CEO kijkt van boven naar beneden en hoe lager hoe meer er geknepen moet worden om bovenaan vorstelijk betaald te krijgen.

En om de aandeelhouders tevreden te houden moeten die dus ook wat krijgen.



Maar bekijk het eens andersom.



Begin met normaal betalen van de bezorgers, alle kosten verder, dan de kosten voor kapitaal inclusief dividend, dan de toppertjes die zich ook wat mogen uit delen, wat is er dan nodig voor pakketprijs......



Misschien gaat er dan wel iemand weer naar de winkel en wat is daar nou erg aan.