Verliezen Wall Street lopen hard op

Eerst zeggen alle analisten gaat zo goed in usa, omdat de koersen daar worden opgeblazen, ondanks dat de koerswinstverhouding alleen maar flink oploopt tov verwachte winsten. Al jaren wordt geopperd dat koersen europa flink achterblijven maar analisten verzonnen excuses dat motor usa beter draait dan eu...nu blijkt dat de snel opgeblazen koersen usa net zo snel weer leegloopt en geen analist die zijn woorden terugneemt maar wegschrijft dat handelszorgen de zoveelste excuus is dat dat de oorzaak is dat we dalen, hoewel deze excuus al tig keer is verstrekt en dus ook is ingeprijsd...d.w.z. dat de hoge kw verhoudingen in usa can gemiddeld 20-25x de winst gewoon overtrokken was en ff niet gesproken over lage dividendrendent waarbij de marktrente zelfs hoger is...Onze aex ff aegon te noemen betaal je 7x de winst...en ing 8x de winst....dit soort extreme lage kw verhoudimgen zijn absurd te noemen als we dit relativeren naar de grotere beurzen..