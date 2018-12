Kleine plus voor AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam noteerde dinsdag een fractie boven de slotstand van een dag eerder. Elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers deden weer iets rustiger aan na de opluchtingsrally van een dag eerder. Die was het gevolg van bemoedigende geluiden over de handelsbetrekking tussen China en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent hoger op 524,85 punten. De MidKap daalde 1,5 procent tot 695,11 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,6 procent in.

Sterkste stijger in de AEX-index was Altice Europe met een winst van 3,6 procent. Het kabel- en telecomconcern zette de stijgende lijn van de voorbije dagen voort na de deal met betrekking tot glasvezeldochter SFR FTTH. Bierbrouwer Heineken en supermarktconcern Ahold Delhaize completeerden de top drie.

Briefgeheim

ASR verloor 1,6 procent. De verzekeraar neemt zijn branchegenoot Loyalis over van pensioenuitvoerder APG voor 450 miljoen euro. Concurrent Aegon was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 1,8 procent. ArcelorMittal speelde 1,7 procent kwijt. Het staalconcern won een dag eerder nog 4 procent door het handelsoptimisme.

In de MidKap stond postbezorger PostNL onderaan met een min van bijna 6 procent na een waarschuwing van de Belgische branchegenoot Bpost. Ook liet het Openbaar Ministerie (OM) weten af te willen van het briefgeheim om verdachte postpakketten direct te kunnen openen. Bpost verloor op zij beurt in Brussel 20 procent. Het postbedrijf verwacht dat 2019 een,,uitdagend jaar" gaat worden. Voorstellen die momenteel met de vakbonden besproken worden zullen een impact hebben op de winstgevendheid.

Pilotenvakbond

Ease2pay daalde 5,1 procent op de lokale markt. De betalingsdienst gaat nieuwe aandelen uitgeven, onder meer om verdere groei te realiseren en de balans te versterken.

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair daalde 1,9 procent in Dublin. Het bedrijf bereikte een akkoord met de Duitse pilotenvakbond.

De euro was 1,1397 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 53,14 dollar. Brentolie klom 1,1 procent in prijs, tot 62,34 dollar per vat.