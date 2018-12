'Premier Italië komt met begrotingsvoorstel'

Gepubliceerd op | Views: 1.983 | Onderwerpen: Italië

MILAAN (AFN) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte wil zo snel mogelijk een aangepast begrotingsvoorstel aan de EU overleggen om verdere problemen met de Europese Commissie te voorkomen. Hij werkt naar eigen zeggen aan een voorstel dat de EU serieus moet nemen en waarmee hij die kan overtuigen.

Conte zei dit dinsdag tegen de Milanese krant Avvenire in een vraaggesprek ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van die krant. Hij zei te willen voorkomen dat Italië deze maand sancties van de EU-commissie krijgt opgelegd.

Conte is een conservatieve compromisfiguur in een radicale regering die is gevormd door de eurosceptische protestbeweging M5S (Vijfsterrenbeweging) en de rechts-populistische Lega. Die partijen hebben hun kiezers beloofd veel meer geld te gaan uitgeven om de vastgelopen economie 'los te trekken' en om armen te helpen. De partijleiders bezweren niet toe te geven aan 'Brussel', maar volgens Italiaanse media doet hun premier Conte dat discreet juist wel.

Het groeiende begrotingstekort van het in diepe schulden gestoken land is een doorn in het oog van onder meer de Europese Commissie.