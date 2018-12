'Optimistische sfeer op Wall Street weer weg'

Gepubliceerd op | Views: 1.594

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een lagere opening. Het handelsoptimisme na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping heeft plaatsgemaakt voor scepsis over het vermogen van beide landen om handelsafspraken te maken. Ook de olieprijzen zijn in de aanloop naar de OPEC-vergadering van later deze week weer in beeld.

Na nadere bestudering van de uitlatingen van het Witte Huis en de Chinese regering, blijkt er nogal wat daglicht te zitten tussen de voorstelling die beide landen geven over de uitkomst van de ontmoeting tussen Trump en Xi. Met name de toezeggingen die China gegeven zou hebben blijken weinig concreet. Daardoor blijft de angst voor aanhoudende handelsspanningen.

De Saudische olieminister waarschuwde dat een akkoord over olieverlagingen tussen de OPEC en zijn partners nog geen gelopen race is. Rusland is wel akkoord met een productieverlaging, maar zou geen zin hebben in een diepe ingreep.

Winstwaarschuwing

Bouwbedrijf Toll Brothers opende de boeken. Het bedrijf had te kampen met afnemende vraag naar woningen, met name in Californië waar de gestegen huizenprijzen en oplopende rentes hun tol eisen.

Dollar General kwam ook met cijfers en die waren beter dan analisten hadden verwacht. De budgetwinkelketen gaf wel een winstwaarschuwing vanwege hoger dan verwachte uitgaven als gevolg van natuurrampen.

Techfondsen

AutoZone heeft een positief begin van de handelsdag in het verschiet. De verkoper van auto-onderdelen boekte meer winst dan verwacht. Ook de gelijkblijvende winkelverkopen vielen hoger uit.

Ook techfondsen als Amazon en Apple en stonden voorbeurs in de min. Beide aandelen hadden maandag nog stevige winsten geboekt.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,1 procent hoger op 25.826,43 punten. De brede S&P 500 won 1,1 procent tot 2790,37 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 7441,51 punten.