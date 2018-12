Voorzitter Franse pilotenbond niet herkozen

Gepubliceerd op | Views: 612 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Philippe Evain is niet herkozen als voorzitter van de Franse pilotenvakbond SNPL. Hij was sinds 2014 voorzitter bij SNPL en gold als een hardliner in de contractonderhandelingen met luchtvaartconcern Air France.

Evain verklaarde na zijn verkiezingsverlies dat de piloten voor verandering bij SNPL hebben gekozen en dat hij met trots terugkijkt op zijn termijn. Evain was voorstander van de stakingen door piloten bij Air France om hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Deze acties kostten Air France honderden miljoenen.

In oktober werd een cao-akkoord bereikt met het merendeel van de bonden bij Air France. SNPL wilde niet tekenen omdat een grotere loonstijging wordt geëist.