'Onzekerheid rond productiebesluit OPEC'

KATOWICE (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Er is nog onzekerheid over het productiebesluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten bij de vergadering later deze week in Wenen. Dat heeft de Saudische olieminister Khalid al-Falih gezegd op de klimaattop in het Poolse Katowice.

Volgens de minister is het nog voorbarig om te zeggen wat er zal gebeuren. Er moeten nog meer gesprekken plaatsvinden tussen de leden van de OPEC en diens bondgenoten, zoals Rusland over hun standpunten, verklaarde Al-Falih.

Er waren eerder berichten over een productieverlaging met 1 miljoen vaten per dag. Bronnen meldden dat momenteel gewerkt wordt aan een verlaging met minstens 1,3 miljoen vaten per dag. Er zou nog weerstand zijn van Rusland tegen een diepe ingreep, waardoor de onderhandelingen stroef verlopen.

De olieprijzen gingen dinsdag verder omhoog, na de duidelijke plussen op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent in prijs tot 53,94 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 63,03 dollar per vat.