Grote spooropdracht ProRail voor Strukton

DEN HAAG (AFN) - Bouw- en ingenieursbedrijf Strukton heeft een opdracht gekregen van ProRail bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk- Rotterdam. Het gaat om aanpassingen aan sporen en stations, waaronder een verdubbeling van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid.

Volgens ProRail is de gunning van het contract een belangrijke mijlpaal om in 2024 meer treinen tussen Den Haag en Rotterdam te laten rijden. Andere contracten voor onder meer beveiligingssystemen volgen later. Het is de bedoeling dat op dit traject per richting acht intercity’s en zes sprinters per uur kunnen rijden. Daardoor moet de groeiende drukte op het spoor worden aangepakt.

Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht voor Strukton.