Zuid-Afrika komt uit recessie

Onderwerpen: Afrika, recessie, Zuid-Afrika

PRETORIA (AFN/BLOOMBERG) - Zuid-Afrika heeft in het derde kwartaal een recessie achter zich gelaten. De economie van het land groeide met 2,2 procent, terwijl in de voorgaande twee kwartalen nog sprake was van economische krimp.

Het was de eerste recessie voor Zuid-Afrika, een van de grootste economieën op het Afrikaanse continent, in bijna tien jaar. Het economisch herstel werd aangejaagd door de industrie en landbouw. Overigens blijven de vooruitzichten voor de economie van Zuid-Afrika voor dit jaar aan de voorzichtige kant. De Zuid-Afrikaanse centrale bank rekent op een groei van minder dan 1 procent.