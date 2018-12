Beurzen geven terrein prijs

Gepubliceerd op | Views: 941

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese beurzen gaven dinsdag wat terrein prijs. Beleggers namen gas terug na de opluchtingsrally die volgde op de wapenstilstand in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Vooral de sterk gestegen grondstoffenbedrijven werden van de hand gedaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 524,41 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 699,09 punten. Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,5 procent in.

ArcelorMittal was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2 procent. Het staalconcern won een dag eerder nog 4 procent door het handelsoptimisme. Bierbrouwer Heineken voerde de stijgers aan met een winst van 1,6 procent.

Overname

ASR verloor 1,6 procent. De verzekeraar neemt zijn branchegenoot Loyalis over van pensioenuitvoerder APG voor 450 miljoen euro. Concurrent Aegon daalde 1,4 procent.

In de MidKap stond postbezorger PostNL onderaan met een min van 5 procent na een waarschuwing van de Belgische branchegenoot Bpost. Daarnaast liet het Openbaar Ministerie (OM) weten af te willen van het briefgeheim om verdachte postpakketten direct te kunnen openen. Optiekketen GrandVision ging aan kop met een plus van 4,3 procent na een adviesverhoging door Bank of America Merrill Lynch.

Betalingsdienst

WDP won 0,7 procent. De vastgoedinvesteerder heeft zijn kapitaalverhoging van 45 miljoen euro afgerond. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen. Ease2pay daalde 5,4 procent op de lokale markt. De betalingsdienst gaat nieuwe aandelen uitgeven, onder meer om verdere groei te realiseren en de balans te versterken.

In Brussel ging Bpost bijna 22 procent onderuit. Het Belgische postbedrijf verwacht dat 2019 een,,uitdagend jaar" gaat worden. Voorstellen die momenteel met de vakbonden besproken worden zullen een impact hebben op de winstgevendheid. Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair daalde 0,3 procent in Dublin na een akkoord met de Duitse pilotenvakbond.

De euro was 1,1406 dollar waard, tegen 1,1358 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 54,18 dollar. Brentolie klom 2,2 procent in prijs, tot 63,07 dollar per vat.