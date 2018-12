Deal Ryanair met Duitse piloten

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Duitsland, luchtvaart

FRANKFURT (AFN/RTR) - Ryanair heeft een voorlopige deal gesloten met de Duitse pilotenvakbond Vereinigung Cockpit (VC) over verbeterde arbeidsvoorwaarden. Het betreft afspraken voor een periode van vier jaar over onder meer loon, pensioen en verlofregelingen.

Volgens de Ierse prijsvechter wordt de komende tijd gewerkt aan de details en zou tegen eind februari een definitief akkoord getekend moeten worden. Piloten in meerdere Europese landen, waaronder Duitsland, hebben afgelopen jaar het werk neergelegd om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Ryanair voert in meerdere Europese landen overleg met zijn vliegers.

Ryanair besloot onlangs om zijn basis in Eindhoven te sluiten. Dat kostte meerdere personeelsleden hun baan. Met tientallen Nederlandse piloten en cabinemedewerkers ligt Ryanair in de clinch over een vertrekregeling. Het gaat om personeel dat weigert zich te laten overplaatsen naar andere bases.