WDP rondt kapitaalverhoging af

WOLVERTEM (AFN) - Vastgoedinvesteerder WDP heeft zijn kapitaalverhoging van 45 miljoen euro afgerond. Daarbij werden 390.702 nieuwe aandelen geplaatst voor een uitgifteprijs van 115 euro per aandeel. De aandelen krijgen woensdag een notering op de beurzen in Brussel en Amsterdam.

De kapitaalverhoging werd vorige week aangekondigd. Het geld wordt gebruikt om de realisatie van drie eerder aangekondigde nieuwe projecten in Nederland te bekostigen. De transactie betreft een vastgoedproject in Veghel en een project in Tiel, beide voor Kuehne + Nagel. Verder heeft de regeling betrekking op een project in Bleiswijk voor Konings-Zuivel.