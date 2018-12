Aandelenemissie door Ease2pay

Gepubliceerd op | Views: 1.040

ROTTERDAM (AFN) - De beursgenoteerde betalingsdienst Ease2pay gaat nieuwe aandelen uitgeven, onder meer om verdere groei van het bedrijf te realiseren en de balans te versterken. In totaal worden 1.539.999 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 1,50 euro per stuk.

De stukken worden verkocht aan bestaande aandeelhouders. De uitgifte begint op vrijdag en moet uiterlijk op 18 december worden afgerond. De nieuwe aandelen krijgen op 21 december dan een notering aan de Euronext-beurs in Amsterdam. De Haagse zakenbank NIBC treedt op begeleidende bank tijdens de transactie.

De twee bestuurders van Ease2pay, Jan Borghuis en Gijs van Lookeren Campagne, hebben zich vastgelegd om alle claims die worden toegekend op de aandelen die zij houden via The Internet of Cars (TIOC) uit te oefenen, welke 56,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

De betaaldiensten van Ease2pay werden vorig jaar ingebracht in de voormalige lege beurshuls Docdata. Met die diensten kunnen automobilisten makkelijker tanken en parkeren en ook sommige winkels accepteren het systeem. Eerder dit jaar werd de concurrerende app MyOrder overgenomen van Rabobank. MyOrder wordt naast betalingen ook gebruikt voor bestellingen in onder meer horeca en bioscopen.