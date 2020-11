Chipbedrijf Qualcomm kijkt met vertrouwen vooruit dankzij 5G

SAN DIEGO (AFN) - De vooruitzichten die het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm schetst voor het lopende kwartaal zijn volgens kenners optimistisch. Het concern, dat eerder een poging deed het Nederlandse NXP Semiconductors in te lijven, rekent in het slotkwartaal van 2020, de eerste periode van het boekjaar, op een omzet tot wel 8,6 miljard dollar. Met name de nieuwe 5G-technologie zal het bedrijf aan extra opbrengsten helpen.

De prognose van Qualcomm suggereert dat het bedrijf overtuigd is dat consumenten hun smartphones zullen upgraden zodat deze geschikt worden voor het draadloze 5G-netwerk. Qualcomm is de grootste maker van chips voor die toepassing.

Qualcomm had eerder al voorspeld dat de vraag naar 5G-toepassingen bij consumenten zal toenemen. In het afgelopen kwartaal, het vierde kwartaal van zijn boekjaar, zag Qualcomm de opbrengsten op jaarbasis met 73 procent stijgen tot 8,3 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel van 1,45 dollar was hoger dan de 1,19 dollar waar in de markten in doorsnee rekening mee werd gehouden. Daarbij profiteerde de onderneming van een eerdere royalties-regeling ter waarde van 1,8 miljard dollar die het met het Chinese Huawei overeen was gekomen.