Veel minder vluchten van en naar Verenigd Koninkrijk gepland

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappijen zijn begonnen met het verlagen van de capaciteit op de routes van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit omdat het het land zich aan het voorbereiden is op een tweede coronaviruslockdown waardoor alle niet-zakelijke reizen worden verboden.

Het is nog onduidelijk hoe het Engelse verbod zal worden afgedwongen. Evengoed schrappen maatschappijen de komende dagen tot 70 procent in hun capaciteit. De grootste Britse prijsvechter easyJet biedt nog maar een handvol reizen aan naar steden als Amsterdam, de Spaanse eilanden en de Portugese Algarve. Ook andere maatschappijen schroeven hun capaciteit terug, of vliegen voorlopig helemaal niet naar het Verenigd Koninkrijk.

Privéjetmaatschappijen lijken juist te profiteren en verwerken veel lastminuteboekingen. Dan gaat het onder meer om rijke Britten met bijvoorbeeld een tweede huis op de Canarische Eilanden.

Mogelijk reisverbod

De Britten zijn van plan een reisverbod in te stellen tot 2 december als onderdeel van aangescherpte maatregelen. Dit om de verdere opleving van het coronavirus in te dammen. De extra ingrepen zijn een hard gelag voor maatschappijen die al hard geraakt worden door de coronacrisis. Duizenden banen werden al geschrapt, en honderden vliegtuigen zijn met pensioen gestuurd.

De internationale brancheorganisatie IATA waarschuwde dat de Britse beperkingen "uiterst schadelijk" zijn voor de reisindustrie van het land. Het voorzichtige herstel dat was ingezet, wordt daarmee in een klap teniet gedaan. Ook andere landen als Duitsland en Frankrijk legden beperkingen op.