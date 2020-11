Transactiewaarde Euronext lager dan in september

AMSTERDAM (AFN) - De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde op de beurzen van Euronext is in oktober gedaald ten opzichte van een maand eerder. Vorige maand werd er dagelijks voor ruim 7,8 miljard euro gehandeld bij de pan-Europese beursexploitant.

Dat was 6 procent minder dan in september. Toen werd er een flinke sprong in handelsvolume gemaakt na een wat rustiger maand augustus. Het hele jaar al is er sprake van relatief veel onrust door de coronacrisis, wat zorgde voor meer handel en dus ook hogere transactiewaardes.

Ten opzichte van oktober vorig jaar lag de transactiewaarde 9 procent lager. Toen werd voor zo'n 8,6 miljard euro per dag verhandeld.