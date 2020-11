IMCD rondt eerste fase overname Signet af

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft de eerste fase van zijn trapsgewijze overname van zijn Indiase branchegenoot Signet afgerond. De onderneming heeft nu 70 procent van de stukken in handen. De overige 30 procent volgt in 2024. Financiële details werden niet gegeven. IMCD kondigde eerder wel de plaatsing van nieuwe aandelen aan om de deal te bekostigen. Daarmee werd 400 miljoen euro opgehaald.

Signet richt zich op de distributie van stoffen voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdunners en zoetstoffen. Behalve in India is de onderneming ook actief in Bangladesh, het Midden-Oosten en Afrika. In de twaalf maanden tot en met juni had Signet een omzet van ongeveer 152 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebita) van zo'n 39 miljoen euro.

Het geld van de aandelenemissie was volgens IMCD niet alleen bedoeld voor de aankoop van Signet. Het bedrijf gebruikt het geld ook voor algemene doeleinden.