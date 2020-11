Raad van State geeft Fastned gelijk in vergunningenstrijd

AMSTERDAM (AFN) - Uitbater van snellaadstations Fastned heeft een zaak gewonnen in hoger beroep bij de Raad van State over vergunningen voor elektrische laders bij tankstations. Fastned verzette zich ertegen dat de minister van Infrastructuur op eigen houtje vergunningen verleende voor het "behouden en onderhouden" van zes oplaadstations. Volgens Fastned was hiervoor een openbare procedure nodig.

Deze specifieke zaak gaat over de vergunning voor een laadpaal bij het benzinestation op de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs snelweg A4, waar ook al een laadstation van Fastned is. Volgens de rechter mogen vergunningen voor laadpalen als aanvullende voorziening niet exclusief voor benzinestations en wegrestaurants worden gereserveerd.

Fastned kreeg naar eigen zeggen eerder de vergunningen voor de realisatie en exploitatie van laadstations als basisvoorziening op verzorgingsplaatsen langs Nederlandse snelwegen. De werkwijze van de minister zou volgens het bedrijf een ongelijk speelveld creëren. Eerder oordeelde de rechtbank Noord-Holland ook al in het voordeel van het bedrijf.