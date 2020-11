'Forse lagere kwartaalresultaten voor Galapagos'

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Galapagos heeft naar verwachting in het derde kwartaal een beduidend lagere omzet in de boeken gezet ten opzichte van een jaar geleden. Onder de streep resteert daarnaast waarschijnlijk een verlies, waar in dezelfde periode in 2019 nog winst werd geboekt. Dat komt naar voren uit de consensus van analistenramingen samengesteld door persbureau Bloomberg.

Naar verwachting zet Galapagos bij de publicatie van de cijfers donderdag bijna 145 miljoen euro aan kwartaalopbrengsten in de boeken. Dat was een jaar terug nog een kleine 644 miljoen euro. Analisten voorzien daarbij een een negatief nettoresultaat van dik 85 miljoen euro. In het derde kwartaal van vorig jaar was nog sprake van ruim 361 miljoen euro winst.

De stevige daling komt doordat Galapagos in de vergelijkbare periode vorig jaar juist flink hogere resultaten in de boeken zette, als gevolg van de tienjarige onderzoeks- en ontwikkelingsdeal die het bedrijf had gesloten met zijn Amerikaanse branchegenoot Gilead. Die deal zorgde in het derde kwartaal vorig jaar voor honderden miljoenen euro's aan opbrengsten.

Goedkeuring medicijn

Galapagos kwam afgelopen kwartaal zowel met gunstige als tegenvallende voortgangsberichten. Beleggers schrokken in augustus bijvoorbeeld van het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar was voor goedkeuring in de huidige vorm in de VS. Dat had de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagos-partner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen.

Onlangs werd bekend dat het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich inmiddels buigt over de vergunningsaanvraag voor filgotinib voor de behandeling van matig tot ernstige colitis ulcerosa, een chronische ontsteking aan de darmen. "We zijn blij met deze belangrijke mijlpaal voor filgotinib. Filgotinib werd recent goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis in de Europese Unie en Japan en dit brengt ons een stap dichter bij het beschikbaar maken van deze nieuwe behandelingsoptie", liet medisch directeur Walid Abi-Saab van Galapagos weten.