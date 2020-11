Staat schrapt veilingen van obligaties

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat schrapt de geplande veiling van drie staatsobligaties omdat op basis van de laatste inzichten in 2020 minder hoeft te worden geleend dan eerder werd voorzien. Dat komt door de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het derde kwartaal, aldus het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA).

Het Agentschap besloot om de veiling van een lange lening op dinsdag 10 november te annuleren. Daarnaast zullen de veilingen van twee korter lopende leningen op 16 november en 7 december worden geannuleerd. De heropening van een lange lening tot 2027 op 24 november zal wel plaatsvinden.

In september werd gedacht dat Nederland dit jaar voor in totaal 110,7 miljard euro moet lenen op de geld- en kapitaalmarkten, maar dit valt dus lager uit, aldus het Agentschap. Er werd niet gemeld hoeveel lager dit bedrag dan is.