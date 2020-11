BAM krijgt nieuwe klus in Ierland

DUBLIN (AFN) - Bouwconcern BAM mag in Ierland aan de slag als hoofdaannemer voor de residentiële ontwikkeling Green Acre Grange, in Dublin. Opdrachtgever Marlet heeft voor de bouw van dit complex, met 253 appartementen, een fitnessruimte en een bioscoop, een financieringsfaciliteit van 74 miljoen euro geregeld.

Het is de bedoeling dat de klus in het tweede kwartaal van 2022 klaar is.