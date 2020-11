Beurzen grillig in afwachting verkiezingsuitslag VS

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten woensdag een grillig koersverloop zien. De financiële markten zijn vooral in afwachting van de uitkomst van de spannende race om het Witte Huis in de Verenigde Staten. Hoewel er nog miljoenen stemmen geteld moeten worden, claimde president Donald Trump al de overwinning. Ook beweerde hij zonder enig bewijs dat er is gefraudeerd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 553,36 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 804,99 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen 0,1 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.

Beleggers hopen dat de verkiezingsuitslag in de VS snel bekend zal worden gemaakt en een gevreesde lange juridische strijd over de uitkomst zal worden vermeden. Trump kondigde aan naar het Amerikaanse hooggerechtshof te willen stappen om de telling te stoppen. Joe Bidens campagneteam verklaarde juridische teams klaar te hebben staan om zich daartegen te verzetten en dat elke geldige stem geteld zal worden.

Aegon

Verzekeraar Aegon was de grote verliezer in de AEX met een min van dik 6 procent. Sterkste stijgers waren biotechnoloog Galapagos en informatieleverancier Wolters Kluwer, met winsten van 2,6 procent. Ahold Delhaize zakte 2,8 procent, ondanks dat het supermarktconcern flink blijft profiteren van het hamsteren van boodschappen door consumenten in coronatijd. Het moederbedrijf van Albert Heijn en webwinkel bol.com verhoogde ook zijn winstverwachting en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro aan.

In de MidKap kampte speciaalchemiebedrijf Corbion met een adviesverlaging door Berenberg en sloot de rij met een verlies van 3 procent. Aperam ging aan kop met een winst van 2,3 procent. De roestvrijstaalproducent verwacht dat het resultaat in het vierde kwartaal zal groeien ten opzichte van een kwartaal eerder.

Alfen

Alfen klom 1,1 procent bij de kleinere bedrijven. De maker van laadpalen is in het derde kwartaal opnieuw hard gegroeid en bevestigde zijn omzetprognose. Hunter Douglas steeg 5,6 procent op de lokale markt. De raambekleder werd stevig geraakt door de coronapandemie, maar zag de opbrengsten afgelopen kwartaal herstellen. In Parijs won Crédit Agricole 0,3 procent. De Franse bank profiteerde afgelopen kwartaal van goede prestaties bij zijn handelstak.

De euro was 1,1682 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 38,49 dollar. Brentolie steeg 2,1 procent in prijs tot 40,54 dollar per vat.