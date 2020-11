Opnieuw krimp voor dienstensector eurozone

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de dienstensector van de eurozone, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en luchtvaart, is in oktober opnieuw gekrompen. Dat maakte de Britse marktonderzoeker Markit bekend op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex van Markit die de bedrijvigheid in de dienstensector meet, kwam voor oktober uit op een definitieve stand van 46,9 tegen 48 in september. Bij een eerdere schatting werd een niveau van 46,2 gemeld. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De dienstensector staat onder druk door het stijgende aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en de herinvoering van lockdownmaatregelen.