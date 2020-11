'Goede resultaten van Ahold Delhaize'

Onbegrijpelijke koersreactie; zelfs het sinkhole van het pensioenfonds was geen verrassing i.v.m. al eerder aangekondigd.



Je kunt wat mij betreft overigens maar beter z.s.m. van die "defined benefits"-pensioenplannen af zijn, wat het ook kost. Voor je het weet verandert je bedrijf namelijk volledig in een slaaf van het pensioenfonds, als gevolg van eerder gemaakt onrealistische goudgerande beloftes, zie o.a. Postnl, BT, Agfa etc. etc.