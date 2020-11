Coronacrisis geeft omzet raambekleder Hunter Douglas flinke tik

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas heeft de omzet in het negen maanden van het jaar flink zien dalen. Het bedrijf werd stevig geraakt door de coronapandemie, die wereldwijd voelbaar was. In het derde kwartaal herstelden de opbrengsten weer.

Hunter Douglas zette in de meetperiode een omzet in de boeken van bijna 2,5 miljard dollar. Dat is ruim 10 procent minder dan een jaar terug, voor een groot deel veroorzaakt door lagere volumes. Alleen in Australië bleven de volumes op niveau.

De winst kelderde naar 66,4 miljoen dollar, van 189 miljoen dollar een jaar terug. Hunter Douglas nam vanwege het herstructureren van de onderneming verschillende miljoenenlasten, onder meer voor reorganisatiekosten in Noord-Amerika en Europa. Concreter werd de onderneming daar niet over.

Een concrete financiële prognose voor heel het jaar werd woensdag in een tussentijds handelsbericht niet gegeven. Wel stelde Hunter Douglas dat gezien de aanhoudende coronacrisis de vooruitzichten onzeker blijven.