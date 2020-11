'Beurzen wachten op verkiezingsuitslag VS'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag licht lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine verliezen openen, na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Beleggers houden de blik vooral gericht op de Verenigde Staten, waar president Donald Trump aan momentum lijkt te winnen in de slotfase van de verkiezingen. Op het Damrak openden onder meer supermarktconcern Ahold Delhaize en roestvrijstaalmaker Aperam de boeken.

Trump heeft de meeste stemmen gekregen in de belangrijke staten Texas, Florida en Ohio voorspellen Amerikaanse media. De zittende president liet via Twitter weten dat hij een grote voorsprong heeft op zijn tegenstander Joe Biden, "maar zij proberen de verkiezingen te STELEN. Dat zullen we nooit toelaten". Twitter plaatste snel een waarschuwing voor mogelijk misleidende informatie bij de tweet van Trump. Mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post is gestemd laat een definitieve uitslag vermoedelijk nog wel even op zich wachten.

Ahold Delhaize verhoogde bij de publicatie van de derdekwartaalcijfers de verwachting van de winst per aandeel voor heel 2020. Ook kondigde het Nederlands-Belgische supermarktconcern een nieuwe aandeleninkoopprogramma aan van 1 miljard euro.

Air France-KLM

Roestvrijstaalproducent Aperam verwacht dat het resultaat in het huidige vierde kwartaal zal groeien ten opzichte van een kwartaal eerder. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd veel last gehad van de coronapandemie. Volgens topman Timoteo Di Maulo keerden de activiteiten van Aperam voorzichtig terug naar een normale situatie en zijn alle fabrieken operationeel.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. Het Nederlandse kabinet stemt in met het herstructureringsplan dat KLM heeft opgesteld om de komende jaren een verlaging in de kosten van 15 procent te realiseren. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro krijgen.

Alfen

Laadpalenbedrijf Alfen kwam met cijfers. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 49,9 miljoen euro en bevestigde zijn omzetprognose voor heel 2020. Het aandeel Corbion zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg hebben het advies voor het speciaalchemiebedrijf verlaagd.

De Europese beurzen sloten dinsdag opnieuw met stevige winsten. De AEX-index klom 1,9 procent tot 554,48 punten en de MidKap dikte 2,2 procent aan tot 809,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 2,6 procent. Ook Wall Street ging fors vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent hoger op 27.480,03 punten. De brede S&P 500 won 1,8 procent en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,9 procent bij.

De euro was 1,1644 dollar waard, tegenover 1,1725 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,7 procent tot 38,28 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 40,36 dollar per vat.