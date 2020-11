Obligatiehandel en lage voorzieningen helpen Crédit Agricole

PARIJS (AFN) - Crédit Agricole heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van goede prestaties bij zijn handelstak, voornamelijk met de handel in obligaties. Ook zette het financiële concern minder geld opzij voor mogelijke slechte leningen vanwege de coronacrisis.

In de meetperiode werd een onderliggende winst in de boeken gezet van 1,1 miljard euro. Dat is ruim 9 procent minder dan een jaar eerder, maar veel beter dan kenners in doorsnee hadden gezien. De baten kwamen uit op 5,1 miljard euro. Zoals veel branchegenoten zette de bank minder geld in zijn stroppenpot, na enorme voorzieningen aan de beginfase van de coronapandemie.

Momenteel lijkt Crédit Agricole op overnamepad. De bank bekijkt naar verluidt de strategische opties met zijn Italiaanse branchegenoot Banco BPM, waaronder een samenvoeging van de activiteiten in dat land. Dat zou een aanpassing van de reguliere strategie zijn, waarbij Crédit Agricole groeit door samenwerkingen. Topman Philippe Brassac wilde niet reageren.