Nikkei maakt inhaalslag in afwachtende regio

TOKIO (AFN) - In Japan is de aandelenbeurs woensdag met een flinke winst geëindigd. De Japanse beleggers, die terugkeerden na een vrije dag, maakten een inhaalslag na de forse koersenwinsten op de wereldwijde aandelenmarkten een dag eerder. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio bleven dicht bij huis in afwachting van de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten, waar president Donald Trump aan momentum lijkt te winnen in de slotfase. Een definitieve uitslag laat vermoedelijk nog wel even op zich wachten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 1,7 procent hoger op 23.695,23 punten en bereikte het hoogste niveau sinds februari dit jaar. De Japanse fabrikant van elektronische apparatuur Fujikura maakte een koerssprong van bijna 28 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Ook de cijfers van NTT Data Corp vielen in de smaak. De IT-dienstverlener werd 11 procent hoger gezet.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in oktober verder is toegenomen ten opzichte van september. Het was de zesde maand van groei in de dienstensector op rij.

De Hang Seng-index in Hongkong stond vrijwel vlak. Webwinkelreus Alibaba zakte ruim 7 procent in Hongkong nadat Chinese toezichthouders een stokje hebben gestoken voor de beursgang van Ant Group. De financiële dienstverlener zou in Shanghai en Hongkong naar de beurs gaan in wat de grootste beursgang ooit moest worden. Alibaba heeft een belang van zo'n 33 procent in Ant Group. In Seoul klom de Kospi 0,7 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent.