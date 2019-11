Nieuw belang investeerder Pershing Square

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder Pershing Square heeft een nieuw belang genomen. Bij welk bedrijf de onderneming van de activistische belegger Bill Ackman is ingestapt, is nog niet bekendgemaakt. Ook maakte Pershing geen financiële details over het belang bekend.

Ackman liet weten dat het belang nog verder wordt opgebouwd en hoopt bij de volgende kwartaalcijfers meer te kunnen melden. Het belang is goed voor tussen de 8 en 9,5 procent van de totale portfolio van Pershing Square.