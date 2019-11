Wall Street begint hoger aan beursweek

Gepubliceerd op | Views: 535

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger aan de dag begonnen. Beleggers zijn optimistisch over de ontwikkelingen aan het handelsfront. Ook verwerken ze onder meer de onthulling dat de boekhouding van sportkledingfabrikant Under Armour mogelijk niet deugt.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,5 procent in de plus op 27.489 punten en bereikte daarmee de hoogste stand ooit. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er ook 0,5 procent bij tot 3082 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 8445 punten. Ook voor die beurzen betekende dit dat de records van vrijdag verder werden aangescherpt.

De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross zou maandag in Bangkok een ontmoeting hebben gehad met de Chinese premier Li Keqiang. Kort daarvoor zei Ross al dat de VS en China dicht bij de ondertekening van de eerste fase van een handelsakkoord zijn.

Under Armour

Under Armour bevestigde zondag berichten over vermoedens van boekhoudfraude. Amerikaanse toezichthouders buigen zich al twee jaar over de cijfers van het bedrijf, maar volgens Under Armour valt de onderneming niets te verwijten. Verder verlaagde de maker van sportartikelen zijn omzetverwachting. Het aandeel werd ruim 15 procent lager gezet.

McDonald's verloor 1,9 procent. De beurszwaargewicht zette zijn geprezen topman Steve Easterbrook aan de dijk omdat hij een relatie was aangegaan met een medewerker. Dat zou blijk geven van "slecht beoordelingsvermogen".

Philip Morris (min 0,1 procent) sluit een Duitse sigarettenfabriek en treft daarvoor een voorziening van 355 miljoen dollar. Vanwege die reorganisatiekosten verlaagde de tabaksreus zijn winstverwachting.