'Libra kan onder bestaande regels vallen'

Gepubliceerd op | Views: 674

LONDEN (AFN/RTR) - Cryptomunt libra, waar techreus Facebook momenteel aan werkt, zou onder bepaalde bestaande regels kunnen vallen met betrekking tot toezicht. Dat meldt het wereldwijde samenwerkingsverband van beurstoezichthouders IOSCO.

Momenteel wordt gekeken of extra toezicht nodig is op dergelijke initiatieven als libra. De bevindingen van IOSCO tot nu toe wijzen erop dat de munten in potentie voordelen kunnen bieden, maar dat er ook risico's aan kleven. Al met al zijn de eigenschappen projecten als die achter de libra typerend voor gereguleerde effecten, concludeert IOSCO.

Facebook beloofde eerder de libra pas te lanceren als de autoriteiten in de Verenigde Staten daar toestemming voor geven. Wel waarschuwde Facebook-baas Mark Zuckerberg dat de rest van de wereld niet stilzit. Volgens hem probeert onder andere China de komende maanden eenzelfde soort cryptomunt te lanceren.